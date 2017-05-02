Ortaca’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Osman Emre Orhan yönetimindeki 48 RU 691 plakalı motosiklet ile Yalçın Öner yönetimindeki 20 EU 440 plakalı otomobil, Karaoğlanoğlu Caddesi ile Cumhuriyet Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Orhan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı Yılmaz’ı Yücelen Hastanesine, Orhan‘ı ise Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.