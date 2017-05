Muğla Valisi Amir Çiçek, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale ve İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ile birlikte Köyceğiz’deki Yuvarlak Çay’da ve çay kenarındaki doğa turizmi işletmelerinde incelemelerde bulundu

2294 metre yüksekliğiyle Muğla çevresindeki en yüksek dağ olan Sandras dağının eteklerinde yer alan Top Gözü mevkiindeki Yuvarlak Çay’ın kaynağında incelemelerine başlayan Vali Çiçek ve beraberindeki heyet, yetkililerden nehir hakkında bilgi aldı.

Muğlada Yuvarlak Çay gibi pek çok doğa turizmi kaynağı bulunduğunu belirten Vali Çiçek “Muğla, sahip olduğu pek çok doğal güzelliğiyle ülkemiz doğa turizminin başkenti olacaktır. Bu kadar çok doğal güzelliği iç içe görmek pek mümkün değildir. Bu nedenle hem doğal güzelliklerimizi koruyacağız hem de korurken zarar vermeden kullanacağız bize bahşedilen bu doğa harikası yerlerimizi hep birlikte korumalıyız.” dedi.

Turizmin, Muğla’nın en önemli ekonomik sektörlerinden olduğunu belirten Vali Çiçek “Muğla zaten huzur ve güvenlik açısından en iyi illerimizden bir tanesidir. Biz Muğla’mızda her düşünceden ve maddi durumu ne olursa olsun her kesimden insanımızın rahatça gezebileceği, konaklayabileceği, bunların yanında çeşitli aktiviteleri yapabileceği bir durumdayız. Ben inanıyorum ki sürdürülebilir turizm yaptığımız ve doğal güzelliklerimizi koruduğumuz sürece Muğla’mız turizm konularında ileri seviyelere gelecek. Turizm sezonu demiyorum ben bunu her yerde söylüyorum. Çünkü turizm sezonu diyerek turizmi 3 – 5 ay ile sınırlıyoruz ama bizim amacımız turizmi 3 – 5 ay ile değil kış aylarında bile turizm yapılabilecek bir ortamı olduğu bir ildeyiz. Bu yüzden 12 ay turizm aktivitelerinin yapılabileceği bir Muğla ortaya koymaya çabalıyoruz” diye konuştu.

Yuvarlak Çay yanındaki patikalardan ilerleyen Vali Çiçek ve beraberindeki heyet, çay kenarındaki doğa turizmi işletmelerinde incelemelerde bulundu.