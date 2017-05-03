Muğla eski Valisi Çetin Birmek evinde intihar etti. Birmek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muğla eski Valisi Çetin Birmek İstanbul Tarabya’da ki evinde tabanca ile intihar etti.

Birmek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çetin Birmek 1979 – 1981 yılları arasında Muğla Valiliği yapmıştı.

Çetin Birmek Kimdir?

1960 yılında Kiğı, 1961 yılında Keban, 1963-1964 yılları arasında Refahiye kaymakamlıkları, 1979-1981 yılları arasında Muğla, 1981-1984 yılları arasında Tokat, 1992 -1993 yılları arasında Mersin ve 1993-1996 yılları arasında Kırklareli valilikleri yapmıştır. 15 Ekim 1998 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur..