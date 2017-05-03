Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstiklal Caddesi üzerinde yol kontrolü ve asayiş uygulaması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Eğitim merkezi (METEM) okulunun bulunduğu cadde ile İstiklal Caddesinin kesiştiği kavşakta yapılan uygulamada evrak kontrolü yapıldı. Ekipler, denetimlerde risk durumuna göre zaman zaman arama yaptı.

Ekiplerin rutin yol kontrollerini Ortaca’nın farklı bölgelerinde oluşturulan denetim noktalarında sürdüreceği öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür faaliyetlerin özellikle okulların bulunduğu bölgelerde devam edeceğini bildirdi.