Muğlalı turizmciler, Hindistan’ın önde gelen turizm acenta yetkilileri ile bir araya geldi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) ile Türk Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Hindistan’ın önde gelen turizm birliklerinden Outbound Tour Operators Association Of İndia (OTAI)’ya bağlı turizm acenta yetkilileri ile Dalyan’da bir araya geldi.

Dalyan Resort Otel’de gerçekleştirilen toplantıda, iki ülkenin turizm ve tanıtım stratejileri için neler yapılması gerektiği masaya yatırılırken, Hintli heyete Muğla hakkında bilgiler verildi.

– Sahnı; “Türkiye’nin doğal güzellikleri Hindistan’da yoğun talep görecek”

22 Milyon Hintlinin yurt dışına seyahat ettiğini vurgulayan OTAI Başkanı Guldeep Sıngh Sahnı, “Dünya turizm örgütünün çalışmalarına göre 2020 yılında 50 milyon Hintlinin yurt dışına ziyarete gideceği ön görülmekte, Türkiye ile uzun yıllara dayanan tarihsel bir bağımız var. Kültürlerimiz birbirine çok yakın, bu bölgenin doğal güzelliği, tarihi ve kültürü nedeni ile Hindistan’dan hem balayına hem de düğünlerini yapmak üzere geleceklerdir. Bu doğal güzelliklerin Hindistan’dan yoğun bir talep göreceğine inanıyorum” diye konuştu.

– Okutur; “Hintliler Türkiye’ye gelmek istiyor”

Uzun süredir Hindistan pazarı için çalışmalar yaptıklarını aktaran DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Hintli turizm acentalarını 3 gün süresince Muğla’da misafir ederek bölgeyi tanıtacaklarını söyledi.

Hindistan ve Türkiye arasında turizm açısından olumlu gelişmeler olacağına inandığını dile getiren Okutur, “Hintli turistlerin Türkiye’ye gelmek istemeleri bizi çok umutlandırdı. Pasaportları cebinde olan ve Türkiye’ye gelmek isteyen büyük bir kitle var. Bu kitlenin en büyük özelliği ise bizim sezonumuzun başlangıç ve son aylarında gelmek istemeleri, Hindistan çalışmalarımızın devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

– Çakmak; “En az 1 Milyon ziyaretçi”

12 yıldır Hindistan pazarında aktif çalıştıklarını anlatan Türk Hindistan Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak ise, “her yıl Hindistan’da 5-6 şehirde çalışmalarımız var. Hindistan en az 1 milyon ziyaretçi alınabilecek potansiyeli yüksek bir Pazar” dedi.

Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yaptığı temaslar ile birlikte önümüzdeki yıllarda balayı çiftlerini, düğün sahiplerini ve Bollywood yapımcılarını sık sık ülkede göreceklerine inandıklarını da sözlerine ekledi.

– Karakuş; “4 acenta gurubuna daha Muğla’yı tanıtacağız”

Avrupalı turistlerin sayısında düşüş yaşanmasının ardından farklı pazarlara yönelme kararı aldıklarını ifade eden MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ise şunları söyledi; “Hindistan ve Ukrayna pazarına önem vermemiz gerektiğini düşündük. 1 ay önce düğün turizmi firmasını, şimdi de turizm acentalarını ilimizde ağırladık. Hindistan’da katıldığımız fuar ile bu bağlantıları kurduk. Öncelikle turizm acentalarının ilimizi tanımaları gerekiyor, 4 farklı acenta gurubuna daha Muğla’yı tanıtacağız.”

Toplantıya, Muğla Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, TITC Başkanı Emin Çakmak, bölge turizmcileri ve Hindistan acenta temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından heyet; Kral Mezarları, Alagöl ve İztuzu Sahili’ni kapsayan tura katıldı.