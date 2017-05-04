Köyceğiz ilçesinde Engelliler Derneği kuruldu

Dernek Başkanı Suzan Öztürk, tüm engelli grupların eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki hak ve menfaatlerini koruyup, geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Engellilerin istihdamı, sosyal hayata uyumu için çalışmalar yapacaklarını belirten Öztürk; “Üretken, verimli, başarılı bireyler için çalışmalar yapmak, sosyal dayanışmayı sağlamak, engelliler arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Engellilerin toplumdaki tüm bireylerle eşit haklara sahip olmasının önemine işaret eden Öztürk, “engellilerin toplumla entegre bir yaşam sürdürmelerinin savunulması ve izolasyona yol açabilecek her türlü uygulama ve politikaya karşı mücadele edilmesini; Kamusal ya da özel tüm yaşam alanlarının ve hizmetlerin evrensel tasarım ilkesi uyarınca, herkes için erişilebilir olması yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Dernek yönetiminde şu isimler yer aldı; Suzan Öztürk, Bilge Kınalı, Ümmüşen Orhan, Mehtap Güler, Semra Şahin, Setenay Mirza, Sezgin Sağun.