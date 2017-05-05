Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu’nda düzenlenen bahar şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu yılsonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen bahar şenliğinde okul öncesi ve ilkokul öğrencileri bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Okul bahçesine kurulan şişme oyun parkları öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin animatör eşliğinde eğlendiği şenlikte, müzikli yarışmaların yanı sıra, okul öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterileri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerini sağlamak için şenliği yaptıklarını aktaran Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu Müdürü Önder Aktaş, “velilerimizin ve öğrencilerimizin çok mutlu olduğunu gördük. İnşallah bu etkinliği zamanla geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bunun için velilerimizin desteği gerekiyor. Bu programı yapmamızda bize gerçekten çok büyük destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu okul aile birliği başkanı Aslı Arıcı, organizasyon için okul müdürü Önder Aktaş’a teşekkür ettiğini dile getirerek, “yöremizde ilk defa böyle bir şenlik yapıldı. Bütün okullarında böyle şenlikler yapmasını dilerim” dedi.

Öğrenci velisi Banu Akın Kamacı ise şunları kaydetti; “Ünal Daka ilkokulundan çok memnunuz inanılmaz yenilikçi, girişimci bir okul. Eğlence, satranç, halk oyunları gibi etkinlikler mükemmel. İdarecilere ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.”