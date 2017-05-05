Köyceğiz’de kaçak içki operasyonu

Köyceğiz ilçesinde 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli 3 şahsın piyasaya kaçak içki sürmeye çalıştığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli şahıslar, kaçak içkileri pazarlarken yakalandı. Ekipler, 150 şişe kaçak içkiye el koydu.

Gözaltına alınan D.Ç., M.Ö., Y.T. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.