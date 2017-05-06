İşitsel algı uygulamamızda çocuğa ya da kişiye iyilik halini getirmek için beyin dalgalarıyla oldukça yakından ilgileniyoruz. Verdiğimiz eğitimde kişiye uygun frekans aralığı seçilip o beyin dalgasına odaklanıyoruz. Bu bağlamda; kısaca hangi beyin dalgasında beynimiz bize neler yaptırıyor bir bakalım..

Beta; Günlük hayatta çoğu zaman içinde bulunduğumuz beyin dalga boyudur. 14- 30 hertz arası olan dalgadır.Bilinç halini ve beş duyunun aktif olduğu aralığı belirtir. Bir sorunla uğraşırken, karar vermemiz gerekirken, tedirgin olduğumuzda, tetikte olduğumuzda, bir konuya odaklandığımızda, bir bilgiyi öğrenmeye çalıştığımızda hızlı Beta dalgası aktivite hakim olur. Beta dalgası odaklı programlar sınavlarda, spor müsabakalarında, sunum yapma gibi faaliyetlerde, uyanık ve tetikte olmamız gereken işlerde başarıya yardımcı olur. Ancak aşırı Beta aktivitesi kas gerginliğini ve kan basıncını arttırabilir anksiyete, kızgınlık ve agresyona yol açabilir.

Alfa; 7 – 14 dalga ile Alfa dalgası saptanır.Zihinsel gevşeme rahatlama durumudur.Gözünde canlandırma, hayal kurma, yaratıcılık – ilham bu dalga boyunda gerçekleşir. Bu dalga boyutu hakim olduğunda yeryüzü frekansı ile rezonans, senkronizasyon ve uyumun sağlandığı söylenir. Kendimizi daha iyi hissettiğimiz, iç huzurun sağlandığı dalga hakimiyetidir. Bir yanda telaştan, korkulardan, ürküten şeylerden uzaklaştığımız, gevşeme ve rahatlamanın iç huzuru yaşanırken diğer yandan önsezilerimizin kuvvetlendiği, parlak fikirlerin doğduğu, ilham gelen, yaratıcılığın arttığı, zaman – mekan – farkındalığının genişlediği, öğrenme kabiliyetinin canlandığı bilincin derinliklerine açılan bir koridor gibidir. Stres tedavilerinde genelde alfa dalga boyu önerilir ve bu dalga boyuna geçiş nefes egzersizleri ile sağlanır.

Teta; 4 – 7 dalga ile Teta dalgaları hakim olur. Uyuklama halidir. Derin meditasyonda geçiş yapılan alandır. Zihin bedenle bağlantı kurar. Yeni bilgileri almaya normal bilinçli halden daha açık olunur. Ayrıca tamir edemeyip üstünü örttüğümüz bazı sırlarımızın depolandığı alan da burasıdır. Beyin aktivitesinin neredeyse uyku aktivitesine yaklaştığı bu dalga boyunda kalp hızı, sindirim gibi otonom faaliyetler, kanamanın durdurulması gibi prosedürler, süper-öğrenme, zihnin yeniden programlanması, rüyaların geri çağrılması, self-hipnoz, artmış yaratıcılık, stresin azaltılması, eski kayıp hatıraların hatırlanması, sezgilerin güçlenmesi mümkündür.

Delta; 1 – 4 dalga ile Delta dalgaları saptanır. Çok derin uyku, koma, bilinçsizlik hali bu dalga boyutunda yaşanır. Zihnin etkin ve yapıcı kontrolü psikosomatik iyileşmeyi sağlayabilir. Çalışmalar beyin dalgalarının yavaşlaması ile beynin iyileşme hızını normale göre birkaç kat arttırdığını, kan basıncı, kas gerginliği gibi faaliyetlerin daha iyi kontrol altına alındığını, üretkenliğin arttığını, sezgisel güçlerin daha iyi kullanıldığını, öğrenme ve hatırlama kapasitesinin arttığını ortaya koymaktadır. Delta aktivitesi, bilgileri arayıp bulan, harmanlayan, normalde anlaşılması güç işlevlerin anlaşılır olduğu, hatta karşınızdaki kişinin düşüncelerini okuyabileceğiniz dalga boyudur. Bilirsiniz ki ağır birçok hastada iyilileşme için uyku hali devam ettirilir. .

Son yıllarda bir de gama dalya boyundan bahsedilmekte olup 30-70 dalga boyunu ifade eder. Bu dalga boyunda kişinin daha spiritüel durumunun ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Ayrıca IQ ile de ilintili olduğu düşünülmektedir. Çünkü idrak işlevi ile yakın bir ilişkisi vardır. Konsantrasyon anlarının tepe noktalarında ve kişinin en iyi olduğu hallerde insanın içe bakışı olduğu düşünülmektedir. İşte bu yüzden yıllardır insanların iyi olması için alfaya çekim yapılmaya çalışılırken şimdilerde gamaya çekiş yapılmaktadır. Beta dalgasında yoğun olarak kalmayla hastalanan insanlığın iyileşmesi için çözüm yine kişinin kendi içindeki başka bir dalga boyunda ..Bilmem anlatabildim mi..