Merhaba sevgili dostlarım…

Her zaman olduğu gibi geçen hafta yazdığım “İSTİFA ETMEK ERDEMDİR” başlıklı yazıma da yoğun bir ilgi gösterdiniz…

Yerel siyaset ile ilgili yazılarımın yoğun ilgi görmesi beni fazlasıyla mutlu ediyor…

Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum…

Ancak, bu yazıma olan ilginin şekli beni biraz şaşırttı…

Aldığım telefon ve özelden yazılan tebrik mesajları bugüne kadar yazdığım yazıların hemen hemen hepsinden fazla iken, sosyal medyada yaptığım paylaşımın aldığı beğeni sayısı da o kadar az…

İlginç değil mi?

Her neyse…

Bu hafta hiç yapmadığım bir şeyi yapacağım…

Sizlere Yiğit bir adamı, Yiğit bir insanı, Yiğit bir dostu, Yiğit bir kardeşi takdim edeceğim….

Kendisi ile yaklaşık 16-17 yıl kadar önce tanıştım…

En mütevazi köylerimizden biri olan Çandır”ın bağrından kopup gelen kara yağız bir delikanlıydı…

Yüce Allah tarafından kendisine bahşedilen hayatın bütün sıkıntılarını tek başına göğüslemeye çalışıyordu…

Dalyan”da restaurantlarda başladı hayata…

Kah garsonluk yaptı, kah bulaşıkçılık…

Sonra evlendi…

Hayatın zorlukları içerisinde düğün bile yapamadı…

Ardından 2 yavrusu dünyaya geldi…

Kızının adına Gülperi dedi…

Oğluna ise hayatı, delikanlılığı bizzat kendisinden öğrendiği Cevdet babasının adını verdi…

Zaman hızla akıp gidiyordu….

Kara yağız delikanlı gittikçe daha çok tanınıyor, yavaş yavaş kendisini kabul ettirmeye başlıyordu Dalyan”da…

Gittiği her yerde sıcak kişiliği ile fark yaratan kardeşimiz, zamanla çok başarılı olacağı emlakçılık işine girecekti…

Kurduğu King Emlak Real Estate isimli şirket gün geçtikçe sektörde söz sahibi olacak ve zamanla uluslar arası bir üne sahip olacaktı…

Bu da beraberinde çoğu İngiliz ve Hollanda vatandaşı olan bir çok yatırımcıyı Dalyan”a getirdi…

İlgi öyle yoğun oldu ki; King Emlak ister istemez inşaat işine girmek zorunda kaldı…

Kurduğu muhteşem ekip ile çok yaratıcı işlere imza atan King Emlak kısa sürede inşaat sektöründe de kendisini kabul ettirdi…

İş hayatında elde ettiği bu başarılarla ismini iyice duyuran kardeşim için siyaset artık kaçınılmaz olmuştu…

Zaten yollarımız da bu sayede kesişecek, dostluğumuz ve birbirimize olan güvenimiz bu sayede pekişecekti…

Öyle de oldu…

Önce DYP Gençlik Kolları, ardından Ortaca Yönetim Kurulu Üyeliği, sonrasında İl Genel Meclisi adaylığı ve nihayetinde gelen Demokrat Parti Ortaca İlçe Başkanlığı ile siyasette de hızla yol aldı bizim kara yağız delikanlı…

Derken 2012 yılı geldi çattı…

Dönemin Başbakanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, şimdinin İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu ve benim de aralarında bulunmaktan gurur duyduğum ekibini AkParti”ye davet ediyordu…

Bizim delikanlı heyecanlıydı, ele avuca sığmıyordu…

İstanbul”da yaptığımız ve geçiş kararını aldığımız ilk toplantımıza O da katıldı…

Artık ekipten biriydi….

Dostluğumuz iyice ilerlerken üzüm üzüme baka baka kararıyor, kardeşim de tıpkı benim gibi Sivil Toplum Örgütlerinde de(STK) boy göstermeye başlıyordu…

Önce, bizim de tazyikimiz ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odamızın Meclis Üyeliğine seçilerek çok sevdiği Dalyan”ı ve Emlakçı meslektaşlarını ilimizin en güçlü STK”sında temsil etmeye başladı…

Ardından da Dalyan-İztuzu Turizm Tanıtım Derneğini kurarak özellikle kış aylarında çok sıkıntı çeken bölge esnafının yaralarına merhem olmaya çalıştı…

2 yıl önce kurduğu dernek, özellikle “Dalyan Alabalık Festivali” ile “Caretta Carettalarla Yüzüyorum” sloganı ile yapılan ve artık geleneksel hale gelen açık su yüzme yarışları ile esnafın yüzünü güldürürken, Dalyan”ın tanıtımına da katkı sağlıyor…

Sadece geçen hafta yapılan yüzme yarışında bile Dalyan, 450″si sporcu olmak üzere yaklaşık 1500 kişiyi ağırlayarak bu ölü sezonda derin bir nefes aldı…

Oteller, restaurantlar ve tekneler ful doluydu…

Eminim birçoğunuz tanıdınız…

Bu kara yağız delikanlının adı Sezgin Yiğit…

Yolun açık olsun kardeşim….

Seninle ve yaptıklarınla gurur duyuyorum…

Her ne pozisyonda olursak olalım, her zaman omuz omuza, her zaman yürek yüreğe olacağız….

Allah utandırmasın…

Saygılarımla…..