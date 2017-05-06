Bir kargaşadır gidiyor.

Trafik kargaşasından tutun yaya kargaşasına kadar her şey var.

Sürücü, yayaya yol vermeyi bilmiyor, yaya da yaya geçidinden karşıya geçmeyi.

Yani kent içi trafik, her caddede, her kavşakta arapsaçına dönmüş durumda.

Bu durum da ister istemez insanların strese girmesine neden oluyor.

Bu stres için çağın hastalığı diyenler yerden göğe kadar haklı.

Çünkü stres, birçok hastalığın anası.

Gazete haberlerine bakıyorsunuz, televizyonda haberleri izliyorsunuz, dayanamayıp gazete okumaktan da haber dinlemekten de vazgeçiyorsunuz.

Türkçenin ırzına geçenler mi dersiniz, iki kelimeyi cümle yapamayan konuşmacılar mı dersiniz?

Artık ne derseniz deyin, haber okumaya, haber dinlemeye yüreğiniz dayanmıyor.

Birkaç örnek vereyim; Bir yangın haberi, “cayır cayır yandı” deniyor.

Birini yakalama haberi; “kıskıvrak yakalandı” deniyor.

Bir kaçma haberi; “kaşla göz arasında sırra kadem bastı” diye veriliyor.

Bir hırsızlık haberi; “kaşla göz arasında çaldı” diyor.

Bir kaza haberinde; “şans eseri kurtuldu” deniyor.

Bir mahalle kavgasında, “meydan dayağı atıldığı” yazılıyor, söyleniyor.

Bir dikkatsizlik haberi; “az daha canından oluyordu” diye veriliyor.

Yine bir yakalama haberinde; “apar topar götürüldü” diyor.

Daha “iddia edildi” , “söyleniyor” gibi esnek sözcüklerle biten haberlerden söz etmedim.

Bu tür haber veriş örneklerini çoğaltabiliriz.

Haberi biraz süslemek uğruna, kullanılan bu abartılı ve esnek söylemlerden vazgeçilmedikçe, biz adam gibi haber yapmayı gide gide unuturuz.

İşte strese girme nedenlerinden biri de böyle haberler olsa gerek.

Yani kardeşim strese girmemek için istediğin kadar çırpın, stres gelip seni buluyor.

Neyse ki geçen hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık ta biraz stres attık…