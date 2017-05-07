Durgunsu Kano Bahar Kupası ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz’de yapıldı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından, Köyceğiz Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen yarışlar büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 200, 500 ve 1000 metre mesafelerde yapıldı.

Yarışlara 11 ilden, 18 kulüp ve 147 sporcu katılırken, Muğla, Sakarya, Sinop, Adana, Antalya, Rize, İstanbul, Samsun, Eskişehir, Bursa, Kocaeli illerinden 88 erkek, 59 kadın sporcu Köyceğiz Gölü’nde yarıştı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz’de Ocak ve Mart aylarında aday milli takım seçme yarışları yaptıklarını hatırlattı.

Sezonun ilk resmi yarışlarını yaptıklarını aktaran Kabakçı; “Köyceğiz’de bulunmaktan oldukça memnunuz. Yetkililere teşekkür ediyorum. Bakanlığımız bize destek oluyor. Yarışlarımız güzel geçti. İlk gün 200 ve bin metre bugünde 500 metre yapıldı. 11 ilden 18 kulüp ve 147 sporcu burada mücadele ediyor” diye konuştu.

Köyceğiz’in su sporları için elverişli olduğunun altını çizen Kabakçı, “Milli takım kamplarımızın, yarışmalarımızın, kış aylarında su antrenmanlarının büyük bölümünü Köyceğiz’de yapıyoruz. Merkezimiz gayet elverişli, Bakanlığımız burayı yeniledi” dedi.

– Hedef 2020 Olimpiyatları

Göreve geldiklerinde yarışmaların adil bir şekilde yapılabilmesi için fotofiniş sistemini faaliyete geçirdiklerini ifade eden Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, “yarışmalar biter bitmez sonuçlar antrenörlerin cep telefonuna mesaj olarak gidiyor. Müsabakaları sosyal medya üzerinden canlı yayınlıyoruz. Yarışlara ilgi duyanlar dünyanın her yerinden canlı izleyebiliyorlar. Bundan sonra da dev ekrana sonuçları yansıtmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Milli takım için, Macar antrenör Gabor Krusher ile anlaştıklarını dile getiren Kabakçı, 2020 Olimpiyatlarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Genç kadınlar kategorisinde 1’inciliği elde eden Adapazarı Belediyespor Kulübü sporcusu Ebru İrem Bülbül ise şunları kaydetti; “burada 2 haftalık kamp dönemi geçirdik. Antrenörlerimiz çok yardımcı oldular. Yarışlar çok güzeldi. Burada göl ve antrenman imkanları çok güzeldi.”

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.