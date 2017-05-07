Ortaca Belediyesince bu yıl 22’ncisi düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm festivali başladı.

Ortaca Tuhafiye Pazar yerinde kurulan stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, festival kapsamında sahne alan Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği’nin (OFAD) yöresel türküler ve halk dansları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin ilk gününde OFAD ekiplerinin sahnelediği Kerimoğlu Zeybeği, Teke Yöresi ve Kına Gecesi gösterileri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sahnelenen gösteriler zaman zaman ziyaretçilerden büyük alkış aldı.

– Plaketle ödüllendirildiler

Programda; OFAD tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığında, folklor eğitmeni olarak görev yapan Fehmi Tokmak’a ve Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Şahin’e derneğe sunduğu katkılardan dolayı plaket verildi.

Tokmak’ın plaketini CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Şahin’in plaketini ise Belediye Meclis Üyesi Cafer Erol takdim etti.

Plaket takdiminin ardından OFAD halk oyunları ekibi gösterilerine devam etti.

Dernek olarak 7 yıldır faaliyette olduklarını aktaran OFAD Başkanı Bayram Avcı, “biz bu işe gönül verdik. Dernek bünyesinde her yaştan ve her kesimden kardeşimiz eğitim alıyor. Bugün de uzun zamandır çalıştıkları gösterileri ziyaretçilerin beğenisine sunma şansları oldu. Seyircilerden gelen alkışlar ve yüzlerindeki memnuniyet bizleri mutlu ediyor” dedi.

Festival yarın Türk Sanat Müziği konseri ile devam edecek.