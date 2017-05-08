10. Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali başlıyor

Dalaman’da düzenlenmesi planlanan 10. Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali’nin programı açıklandı.

Dalaman’da 14-19 Mayıs’ta düzenlenecek 10. Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali, son dönemin popüler isimlerinden Aleyna Tilki konseri ile başlayacak.

Bu yıl 10’uncu kez kutlanacak festival kapsamında açık Pazar yerinde “Panayır Alanı” kurulacağı bildirildi.

– Festivalde 7 konser düzenlenecek

Festival programında hafta boyunca; Aleyna Tilki, Melda Salepciler, Umut Açıkgöz, Sıradan Uykusuzluk Gurubu, Efe Güngör, Songül Güner’in sahne alacağı açıklandı.

Festivalin son gününde ise kendine has tarzıyla geniş hayran kitlesine sahip Mabel Matiz, gençlik konserinde Dalamanlılar ile buluşacak.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, festival ile ilgili şunları söyledi; “Dalaman Belediyesi olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizin yetiştirdiği değerli sanatçıları ve bir birinden güzel eserlerini vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Bu yıl 10’uncu kez düzenleyeceğimiz festivalimize bölge halkımızı davet ediyorum.”