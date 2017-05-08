Dalaman ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Gazi bulvarı üzerinde, İlçe Jandarma Komutanlığı’na 200 metre mesafede sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Dalaman Havalimanı yolunu trafiğe kapattı.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çantayı fünye ile patlattı.

Patlatılan şüpheli çantanın boş olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.