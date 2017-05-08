Muğla Yörük Obaları Derneği’nin bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği Uluslar arası Yörük Türkmen Şenliği 20-21 Mayıs tarihleri arasında Düzeyn yaylasında gerçekleştirilecek.

Muğla Yörük Obaları Derneği’nin uluslar arası boyuta taşıdığı ‘Uluslar arası Yörük Türkmen Şenliği’nin bu yıl 10’uncusu düzenlenecek.

Türkiye’nin yanı sıra Türk dünyasından da çok sayıda davetlinin katılacağı şenlik Düzeyn Yaylasında 20-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Şenlik hakkında bilgi veren Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, Türkiye genelindeki Yörük Türkmen derneklerinin karar alarak yapılacak şenliğin bir başka ildeki şenlik ile çakışmaması için karar aldığını ve Yörük Türkmen Derneklerinin Muğla’daki şenliğe katılacaklarını açıkladı. Akcan, “Şenliğimiz Cumartesi günü ‘Yörükler ve Türk Dünyası’ paneli ile başlayacak. Panelde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hakasya, Kırgızistan, Yakutistan ve Doğu Türkistan’dan konunun uzmanları katılacak. Panel sonrası akşam da şenlik ateşi yakılacak. Şenliğin ikinci gününde yöresel müzik dinletisinin ardından protokol konuşmaları ve şenliğe katılan dernek, Federasyon Konfederasyon ve Türk Dünyası geçit töreni yapılacak. Halk oyunları gösterisi ve Türk Dünyası Fotoğraf sergisinin ardından Yörük göçü canlandırılacak” dedi.

Şenliğin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkıları ile gerçekleştirileceğini belirten Akcan, “Derneğimiz kurulduğu günden bu yana gelişerek yerelden ulusala, ulusaldan Uluslar arası boyuta taşındı. Muğla Yörük Obaları Derneği, kuruluşundan bu güne kadar önemli etkinliklere ev sahipliği yaparken, yurt dışında da Ülkemizi Türk dünyasında temsil etme onurunu yaşadı. Hedefimiz birlik, beraberlik, Türk Dünyasını birleştiren ve aynı duyguyu, aynı kültürü, aynı düşünceyi paylaşan kardeşlerimiz ile bir araya gelmek, hasbihal etmek. Kültürümüze sahip çıkan herkesi 20-21 Mayıs tarihleri arasında yapacağımız şenliğimize davet ediyorum” dedi.