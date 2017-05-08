Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye-Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Toparlar Mahallesinde Mustafa Terzi (78) yönetimindeki 48 K 2249 plakalı otomobil, duble yolda kavşak olmayan geçişten sola dönüş yapmak isterken, aynı istikamette seyreden Mehmet Çağıltaş (70) yönetimindeki 09 TF 632 plakalı pikap ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Terzi olay yerinde hayatını kaybetti. Pikap sürücüsü Mehmet Çağıltaş kazayı yara almadan atlatırken, yanında yolcu olarak bulunan Nesrin Çağıltaş (67) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Çağıltaş’ı Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Duble yoldaki kavşak olmayan geçiş, kazanın ardından karayolları ekiplerince kapatıldı.

Terzi’nin Toparlar Mahallesinde, Çağıltaş ailesinin de Fethiye’de yakınlarının cenazesine katıldıkları ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.