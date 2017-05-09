Ortaca’da elektrikli bisikletleri çalarak akülerini sattıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca’nın çeşitli mahallelerinden son 2 aydır elektrikli bisikletleri çalarak boş bir arazide topladıkları ve akülerini sökerek hurdacılara sattıkları ileri sürülen şüpheliler T.T (17) ve İ.Y.T (15) Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde çalıntı elektrikli bisikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi. Zanlılar T.T ve İ.Y.T ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.