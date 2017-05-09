Türkiye’de ilk kez bir savaş tankının, dalış turizmi için batırılacağı açıklandı.

Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet eden savaş tankı, Marmaris ilçesinde batırılarak hem dalış turizmine hizmet edecek, hem de balıklara yuva olacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 76 yıl hizmet veren ve 2. Dünya Savaşı’nda da kullanılan, 4 yıl önce hurdaya çıkarılan Alman yapımı 1941 “M48 A5 T1” model savaş tankı, batırılmak üzere Konya’dan Marmaris’e getirildi.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ile Marmaris Dalış Derneği’nin girişimleriyle gerekli izinlerin alınmasının ardından getirilen tank, önümüzdeki günlerde Marmaris Körfezi’nde belirlenen 5 noktadan birine batırılacak. Tankın önünde basın açıklaması yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, alternatif turizmin ilk adımlarının askeri tank ile atılacağını belirtti.

Marmaris turizmine katkıda bulunmak için bir ay önce projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Baysal, “Genelkurmay Başkanlığı hibe izni ile Konya askeri üsten tankı kara yolu ile getirdik. Alınacak izinlerle kısa süre içinde Marmaris Körfezi’nde belirlenen beş noktadan birinde savaş tankı dalış turizmi için batırılacak” dedi.

Marmaris Dalış Merkezleri Derneği Başkanı Tuncer Uysal ise, “Uzun süredir Marmaris turizmine alternatif bir hava kazandırmak için projelerimiz mevcut idi. Bu projelerimizi Marmaris Ticaret Odası ile paylaştık. Türkiye’de ilk defa bir savaş tankı batırmayı planladık. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınan izinle bizlere 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma hurdaya ayrılmış ‘M48 A5 T1’ adlı savaş tankı hibe edildi. Savaş tankı 2’nci Dünya Savaşı’nda hizmet etmiş, askeriye de uzun yıllar görev yaptırıldıktan sonra hurdaya ayrılmıştır. Şu anda Marmaris Körfezi’nin beş noktasından birinde verilecek izinle tankımız batırılarak turizme kazandırılacaktır” diye konuştu.