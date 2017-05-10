Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün ‘Mahrem İmamları’na yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; FETÖ/PDY’nin, Siirt “Mahrem İmamları” oldukları ileri sürülen ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 ay önce haklarında arama kararı çıkartılan V.K. ve Ş.K.’nin Ortaca’da olduğu bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Ortaca’da kaldığı eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konuldu.

Şüphelilerin, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İzmir’e sevk edilecekleri öğrenildi.