Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denizle buluştu.

Dalyan Mahallesi, İztuzu sahilinde düzenlenen törenle 3 Caretta Caretta, 1 Yeşil Deniz Kaplumbağası, 1 Nil Kaplumbağası denizle buluştu. Töreni yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, DEKAMER yetkilileri ile birlikte, doğal ortamına bırakılacak deniz kaplumbağalarını sahile taşıdı. Tekinsoy, tören öncesi yetkililerden merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, 5 özel çevre koruma bölgesinde 91 bin Caretta Caretta yavrusunun denizle buluştuğunu aktardı.

DEKAMER’de 106 deniz kaplumbağasının tedavi edilerek, doğal ortamlarına bırakıldığını söyleyen Tekinsoy, “bugünde tedavisi tamamlanan 5 deniz kaplumbağasını doğal ortamına bırakacağız” diye konuştu.

İztuzu Sahili’nin, Muğla’nın vitrini olduğunu ifade eden DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü adına deniz kaplumbağalarının koruyuculuğunu yaptıklarını söyledi.

Kış boyunca tedavisini yaptıkları deniz kaplumbağalarını yaz aylarında doğal ortamlarına bıraktıklarına değinen Prof. Dr. Kaska, “30 civarı gönüllümüz, 6 personelimiz ile yaz, kış burada çalıştıktan sonra iyileşen kaplumbağaları denize bırakırken, büyük bir mutluluk duyuyoruz.