Ortaca Atatürk Ortaokulu tarafından; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim fuarı açıldı.

Atatürk Ortaokulu’nda açılan fuarda 40 öğrenci, hazırladıkları proje çalışmalarını sergiledi.

Fuar, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen törenle açıldı.

Fuarda sergilenen Gauss tüfeği, Tesla bobini, bayatlatmayan ışık, robot eşliğinde İztuzu Sahili tanıtımı, alçı, kürdan, mukavva ve oyun hamuru kullanılarak yapılan Ege bölgesi fiziki haritası gibi çalışmalar ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Sergiyi gezerek projeleri inceleyen Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik etti.

Projenin koordinatörlüğünü yapan, Atatürk Ortaca Okulu Fen Bilgisi öğretmeni Alev Gün Hoplar, okulun TÜBİTAK’ın desteği ile bu yıl ilk defa bilim fuarı düzenlediğini aktardı.

TÜBİTAK 4006 bilim fuarı için 20 proje hazırladıklarını belirten Hoplar, “bunlardan 10 tanesi araştırma projesi, diğerleri de maket proje ve gösteri deneyleri şeklinde, 20 projemizin 9’u fen bilgisi alanında, 4’ü İngilizce, 4’ü Türkçe, 1’er de beden eğitimi, sosyal bilimler ve matematik alanında, 9 danışman öğretmenimiz ve 40 öğrencimiz projelerde özverili bir şekilde görev aldı” diye konuştu.

Hoplar, projeler dışında okul bahçesine kurdukları uzay küresi ve teleskop ile 2 gün süresince gün ışığının izlenebileceğini de sözlerine ekledi.