Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 235 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede 4 ayrı noktada hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.

Tespit edilen 4 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 235 kök hint keneviri ele geçirdi. Şüpheli 3 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.A., M.S.A., ve Z.Z. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.