Köyceğiz Pınarköy Mahallesinde babasının kullandığı araç altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Köyceğiz Pınarköy Mahallesinde oturan Feridun Kılınç evinin önünde 48 L 5954 plakalı aracını hareket ettirdiği sırada aracın arkasında bulunan 4 yaşındaki çocuğu Cemre Kılınç aracın altında kaldı.

Baba Feridun Kılınç kendi imkanları ile çocuğu Cemre Kılınç’ı hastaneye götürmesine rağmen hastanede Cemre Kılınç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cemre Kılınç’ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.