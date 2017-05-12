Ortaca ilçesinde bu yıl 2’nci kez düzenlenen Hürpedal Bisiklet Festivali, 250 bisiklet tutkununun katılımıyla başladı.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi ve Hürpedal Bisiklet Topluluğu tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen farklı yaş aralıklarından bisiklet tutkunlarının katıldığı bisiklet turu, Ortaca Kültür Park’tan start aldı.

Festivalin startını Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı verdi.

Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Sevgi Kirak, Kars, Elazığ, Tekirdağ, Keşan, Trabzon başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden 250 bisiklet tutkununun festival için Ortaca’ya geldiğini aktardı.

İlk festivale katılan bisikletçilerin sosyal medya üzerinden bu bölgenin ve etkinliğin tanıtımına katkı sağladığını belirten Kirak, “bu sene kayıtlar çok erken tamamlandı. Yaşadığımız bu cennet gibi bölgeyi gelip yerinde görmelerini istedik. Yılda 2 defa bu etkinliği yapıyoruz” diye konuştu.

Festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Kirak, “İlk planladığımızda da bu şekilde karar almıştık. Mayıs ve Ekim aylarında her yıl bu festivali yapacağız” dedi.

Festival kapsamında, ilçe merkezinden pedal çevirmeye başlayan bisikletçiler, ilk gün Yuvarlakçay, ikinci gün Sarıgerme-Dalyan, son gün ise aşı koyu etabını tamamlayacak.