Merhaba sevgili dostlarım….

Eminim sizler de farketmişsinizdir….

Son günlerde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK hakkında aslı astarı olmayan birtakım iddialar, iftiralar ile bir itibarsızlaştırma faaliyeti başladı…

Bugüne kadar büyük önderimiz ile ilgili birçok çirkin iddia duydum ama bu kadar iğrenç olanını ilk kez görüyorum…

Sözde tarihçi(!) Mustafa Armağan isimli bir şarlatan, katıldığı “DERİN TARİH” adlı programda, Mustafa Kemal Atatürk”ün manevi kızı, Türkiye Cumhuriyetinin ilk tarih Profesörlerinden Afet İnan”ın “ÇANKAYA’NIN NİKAHSIZ FİRST LADY’Sİ” olduğunu söyleyiverdi…

Yani, tarihçilerin yüzkarası olan bu şahıs, Atatürk”ün manevi kızı ile gönül ilişkisi olduğunu iddia etti…

Olacak iş değil…

Hukuk çerçevesinde bu terbiyesiz adama derhal haddi bildirilmelidir….

Olayı yargıya taşımak sadece birkaç CHP”li milletvekilinin değil, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan herkesin görevidir…

Şiddetle kınıyorum….

Ben bu yazımda bazı kendini bilmez yobazların birtürlü anlayamadığı…

Yaşanan her şeyden büyük Önderi sorumlu tuttukları….

O dönemden..

Yani büyük fedakarlıklar ile Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinde Ülkenin içinde bulunduğu vaziyetten bahsedeceğim…..

Bahsedeceğim ki;

Bu yobazların akıllarını karıştırmaya çalıştıkları gençler o yılları yeniden idrak edebilsinler…

Bahsedeceğim ki;

Atatürk ve silah arkadaşlarının hangi şartlarda, hangi zorlukları aşarak Cumhuriyetimizi kurduklarını anlasınlar…

Bahsedeceğim ki;

Bir Milletin Cumhuriyet sayesinde 96 yılda ne kadar çok yol aldığını daha iyi anlayabilsinler….

Yıl 1923…

Türkiye Cumhuriyetinin nüfusu 13 milyon ve nüfusun 11 milyonu köylerde yaşıyor…

40 bin köy var ve bunların 37 bininde OKUL YOK, POSTANE YOK, DÜKKAN YOK….

30 bin köyde yani her 4 köyün 3″ünde CAMİ YOK…

Ülkede traktör sayısı SIFIR….

Biçer-döver sayısı SIFIR…

Ayçiçeği üretimi, şeker üretimi YOK…

Ekmeklik un ve pirinç İTHAL EDİLİYOR…

Memlekette sulanabilir tarla miktarı sadece 5 bin hektar…

5 bin köyde sığır vebası var…

Verem ve tifo salgınlarına ilaveten, 1 milyon kişide frengi, 2 milyon kişide sıtma ve yaklaşık 3 milyon kişide trahom hastalığı mevcut…

Bebek ölüm oranı %40″ın üzerinde…

Anne ölüm oranı ise %18….

Ortalama insan ömrü 40 yıl…

Ülke genelinde sadece 337 doktor var…

Sadece 60 eczacı var ve bunlardan da sadece 8″i Türk…

Diş Hekimi sayısı SIFIR…

Hemşire sayısı sadece DÖRT…

Ebe saysı 136…

Yanmış bina sayısı 115 bin, hasarlı bina sayısı 12 bin, komple yakılıp yok edilmiş köy sayısı binin üzerinde…

Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyor, kiremit bile üretemiyoruz..

Limanlar ve madenlerimizin hemen hepsi yabancılara ait…

Toplam sermayenin sadece %15″i Türk…

Ülkede sadece 4 fabrika var, Hereke İpek Fabrikası, Feshane Yün Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası ve Beykoz Deri Fabrikası…

Sanayi işletmelerinin %96″sında MOTOR YOK…

10 kişiden fazla işçi çalıştıran şirket sayısı sadece 280 ve bunların da 250″si yabancıların…

Kişi başına milli gelir 45 dolar…

Elektrik sadece İstanbul, Ankara ve Tarsus”da var, çünkü elektrik üretimi sadece 50 kilovat…

Düzenli kullanılabilen karayolu YOK…

Otomobil sayısı sadece 1490….

Kadın insan yerine konulmuyor, eşit eğitim hakkı yok, meslek edinme hakkı yok, boşanma hakkı yok, velayet hakkı yok, miras hakkı yok, seçme hakkı yok, seçilme hakkı yok, doğum izni yok, çalışma hayatında eşit hakkı yok, eşit işe eşit ücret hakkı yok, kürtaj hakkı yok, gebeliği önleme hakkı yok, kızlık soyadını kullanma hakkı yok…

Memlekette tiyatro yok, müzik yok, resim yok, heykel yok, spor yok…

Kimi bölgelerde alaturka saat kullanılıyor, kimi bölgelerde zevalli saati kullanılıyor, kimi bölgelerde ezani saati kullanılıyor, kimi bölgelerde ise gurubi saati esas alınıyor…

Kimisi hicri takvim kullanıyor, kimisi rumi takvim kullanıyor…

Dirhem, okka gibi çeki birimleri kullanılıyor…

Arşın, kulaç ve fersah gibi uzunluk birimleri kullanılıyor…

Ne kullandığımız ağırlık birimimiz dünyaya ayak uyduruyor, ne de uzunluk birimimiz…

Gazete sadece İstanbul ve İzmir”de var…

Erkeklerin sadece %7″si, kadınların ise %0,4″ü okuma-yazma biliyor…

Toplam 4894 ilkokul, sadece 72 ortaokul, sadece 23 lise var….

Başkent Ankara”da bile sadece 2 lise var…

Türkiye”nin tüm liselerinde sadece 230 kız öğrenci kayıtlı…

Ülkede tek bir üniversite var o da Darülfünun…

Medreselerde Türkçe yasak…

Evet sevgili dostlarım…

Gözleriniz fal taşı gibi açıldı değil mi?

İnanılması güç bir durum ama gerçek…

İşte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Osmanlı”dan devraldıkları miras bu…

Üstelik bu kötü mirasa rağmen, kendisini Padişah ve Halife ilan etmesinin önünde hiçbir engel olmadığı halde, tam tersini yaparak Milletimizi layık olduğu yönetim sistemi olan Cumhuriyet ile buluşturan bu büyük insanla ilgili karalama kampanyası başlatılmasını şiddetle kınıyorum…

Bre densizler;

Yukarıda yazdığım şartlarda Cumhuriyeti kuran bu büyük Lidere hakaret etmeyi bırakın da, derhal Anıtkabir”e huzuruna gidin ve önünde saygı ile eğilin…

Yazımın sonunda BÜYÜK ATATÜRK ve O”nun silah arkadaşları ile, bazı yobazların fragman dediği 96 yıllık Cumhuriyet tarihimize hizmetleri ile damga vuran rahmetli Menderes, Demirel, Erbakan, Özal, Ecevit ve Türkeş”i bir kez daha şükranla anıyorum…

Rahat uyuyun…

Kurduğunuz Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak…

Ve…

Bu Millet sizleri asla ama asla unutmayacak…

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun….

Saygılarımla….