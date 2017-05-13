Aylardır referandum referandum dedik..Evet çiler şöyle olacak hayırcılar böyle olacak dediler ..Nihayetin de sandığa gidildi Evet çıktı … Ardından tartışmaları devam etse de referandum da unutuldu . Yani vatandaş için eski tas eski hamam. Hayat aynen hem de eskisi gibi inatla devam ediyor.

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Nedir şu Ortaca’nın çektiği eziyet.. Yollar da bir asfalt çalışması trafik allak bullak, arap saçı…Sürücülerin kural tanımamazlığı, yayaların çilesi…Yahu ne zaman bitecek bu ızdırap… İşin garip tarafı madem yol yapıyorsunuz yaptığınız yolları trafiğe kapıyorsunuz tamam iyi güzelde kurallarınıza kendiniz uymuyorsunuz…Kapattığınız yolu denetleyin bari..Bir taraftan çalışma var diğer taraftan aynı yolda araçların gitmesine neden müsade ediyorsunuz? ..Alternatif güzergahlar dışında kapattığınız yolları denetleyin de insanlar başı sonu belli olmayan o yollarda araçlarıyla off road yapmasınlar…Hem araçlara yazık hem de sürücülere.. Ha birde Ortaca Dalyan yolunundaki mavi şeritli bisiklet yollarını kim denetleyecekse lütfen denetlesin… Bisiklet yollarına park etmiş kendini bilmez sürücülerin araçları yüzünden insanlar bayağı dertliler.

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Ortaca belediyesine bir soru…. Merkeze bağlı köylerde şimdiki yeni mahalleler de yaşıyorsunuz. Evinize su bağlatmak istiyorsunuz. Muski Belediyeden abone olabilmek için belgeler istiyor.. Belediye ye müracaat ediyorsunuz … Evinize keşif için bir görevli geliyor..Elin de bir takım alet edevat ölçüyor biçiyor resimler çekiyor ..Buraya kadar her şey iyi güzel Tamam da örneğin eviniz 100 metrekare ve iki kat… hemen bunu ikiyle çarpıp metrekare başına 10 tl den 2000 tl yatırmanız isteniyor… Diğer vergiler MUSKİ’ ye ödeyeceğiniz abonelik bedeli de hariç. Bu ne parası diye soruyorsun sadece yatır gel deniliyor. Hani belediye halkı için çalışıyordu? .Halka hizmet için vardı… Kısacası Belediyeye ayağınızı atıyorsunuz metrekare başına 10 Tl……Bu parayı köylerde verebilen var veremeyen var. Kısacası paran varsa suda var..Yoksa artezyenden tulumbayla pompalamaya devam.

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Turizm bölgesiyiz. Ortaca ve Dalyan’a girerken şöyle sağınıza solunuza bir bakın.. Allah aşkına bakın.. Tamam tarım bölgesiyiz….Ama bu kadar da olmaz be kardeşim… Bahçeler de ağaçlar budanmış. Dallar dışarıya gelişi güzel atılmış. Kimi yerlerde vermişler ateşi..Yol kenarları bira ve pet şişe atıklarının yanı sıra ağzı bağlanmış içi çöp dolu poşetlerle dolu.. Eğitim meselesi desen kafam karmakarışık oluyor. lüks aracın camından yola çöp torbası sallayanlara şahit olmadım desem yalan. Belki cevabı olmayan deli sorular ama yine de bir çözüm vardır diye düşünüyorum Bildiğim tek şey bu çevre kirliliği ile mi etkileyeceğiz Dalyan’a geleni gideni.

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Ortaca’dan açılmışken …İşimiz gazetecilik ,doğru tarafsız olunca gördüklerimizi de duyduklarımızı da araştırıp yazmak bizim görevimiz. .Biz yazalım.. Kimseye sitemimiz yok…Görevimiz gazetecilikse bizim işimiz duyurmak. Çözümü yetkili mercilere kalmış…Hiçbir şeyi kafadan yazıp kimseyi boşu boşuna zan altında bırakmak yetkili birimleri gereksiz meşgul etmemeyi 30 yıldır ilke edinmiş biriyim… Konuyu geçen sezonda yazmıştım demek ki sorun giderilmemiş ve büyümüş…Dalyan iskeledeki teknelerin daha doğrusu teknelerden ekmek yiyenlerin dertleri…Allah aşkına iskeleyle kim ilgileniyorsa bu teknecilerin sorununa el atsın.. Adamlar vergimizi kiramızı veriyoruz. iskelede bize ayrılan daha doğrusu gösterilen yerler hep birileri tarafından işgal altında teknelerimizi nereye çekeceğiz diye dertliler…

İkinci konu. Dalyan kanalı bildiğim kadarıyla kıçtan motorlu teknelere yasak. Yasakları koyan devletse denetlemekte devletin birimlerine düşmez mi ki kanalda kıçtan motorlu sürat tekneleri dolaşabiliyor. Ben uyarayım yarın bir kaza olursa topu kim kimin üzerine atar orasını bilmem.

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Turizm memleketiyiz….. Bu günler de bir muammadır gidiyor. Her şey turizm sezonu için..Yabancı Sosyal medya tanıtımcıları davet ediliyor..Hindistan’dan turizimciler geliyor. Etkinlikler yapılıyor. Festival üzerine festivaller düzenleniyor …Tamamda bunlar yapılıyor bitiyor yapıldığıyla kalıyor….Bir şey noksan ama bu noksan üzerine gidilmiyor.. Kısacası devletin öldürdüğü turizmi turizmciler canlandırmaya çalışsa da ‘’mefta bir kere mezara girdi’’.. Kim gitmiş gelmiş ki bu güne kadar. Yine de faydalı olacağına inandığım yapılması gereken daha basit üstelik kalıcı bazı şeyler var.. Ben bunları daha öncede dile getirdim dinleyen olmadı.. Turizmden geliri olmayan biri olarak kendim şahsen Dalyan için bir çok şey yaptığıma inanıyorum. Elimden geldiğince bu saklı cenneti tanıtmaya çalışıyorum. Daha önceki önerilerimi de o nedenle de tekrar tekrar yazmak istemiyorum… Bu haftalık bu kadar..

Kalın sağlıcakla.