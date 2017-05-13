Muğla’da yolcu midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, günü birlik gezi için İzmir’den Marmaris’e gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı yolcu midibüsü, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkiinde uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan yolculardan 17’si öldü, 13’ü yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kaza geçiren grubun Anneler Günü Programına gittikleri öğrenildi

İzmir’den Marmaris’e ‘Anneler Günü’ dolayısıyla düzenlenen programa gittikleri öğrenildi. Grubun iki midibüs ile art arda İzmir’den yola çıktıkları kaza yapan 03 FR 247 plakalı midibüste ise 34 kişinin bulunduğu bildirildi.

17 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin de birçoğu ağır yaralı 13 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada freni patladığı belirtilen midibüsün yoldan çıkıp yuvarlanarak dağın alt kesiminde bulunan karayoluna düştüğü öğrenildi.