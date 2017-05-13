Dikkatli okurlarım hatırlayacaktır. Haftalar önce referandum sonuçları ile ilgili “evet” sonucu çıkarsa, bunun siyasi sonuçlarının neler olacağını, partilerimizi ve liderlerimizi nelerin beklediğini, bu köşeden ifade etmiştim ve beklendiği gibi kaybedenler, siyasi faturaları ödemeye hazırlanıyorlar. CHP’de kazan kaynamaya başladı. Genel başkan sorgulanıyor. Sonuçlarını yaşayıp, göreceğiz.

Referandumda “ Hayır “ sonucunu sandıktan çıkarmak için CHP, MHP’den oy devşirmeye ve parçalamaya yönelik faaliyetlerin içinde olmuştu. Hedefe MHP ve Bahçeli oturtulmuştu. MHP’ye zor bir süreç yaşatsalar da sandıktan istedikleri sonucu alamayınca, kadere bakın ki şu an CHP parçalanma ve bölünmenin eşiğine geldi. CHP ve Genel başkan Kılıçdaroğlu bu krizi nasıl yönetecek, bu zorlu süreçten nasıl bir sonuçla çıkılacak, hep birlikte yaşayarak bunu göreceğiz. Sonuçların CHP ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Umarım demokrasimiz kazanır.

MHP camiası referandum süreci sonrası biraz daha rahatlamış gibi görünse de önümüzdeki günlerde Meral Akşener ve arkadaşlarının yeni parti kurma durumu, konuşulduğu gibi gerçekleşirse eğer bu partimizde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. MHP’de hayır oyu kullananların, hayır demelerinin sebebi Bahçeli karşıtlığı mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı mı olduğunu yaşanacak bu sürecin sonucu ile anlamış olacağız. Sonuçların ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Anayasa değişikliğinin getirdiği haktan yararlanan Cumhurbaşkanı partisine üye oldu ve yakın zamanda yapılacak kongre ile de genel başkan olacağı kesin gibi görünüyor. Teşkilatları heyecanlandırdı. Tüm kesimleri kucaklama ve fetö başta olmak üzere tüm terör grupları ile mücadele etmesi için büyük bir beklenti oluştu. Ak parti teşkilatlarında değişiklik ve değişikliklerin getirdiği silkelenme ile toparlanmaların olup, olamayacağını da bu süreç sonucunda göreceğiz. Parti içinde kriptoların olduğu ve bunların temizlenmesi ile ilgili ciddi bir mücadelenin yapılacağı ile ilgili büyük bir beklenti oluştu. Cumhurbaşkanının da, partisinin de geleceği bu konularda mücadele etmesine ve başarılı olmasına bağlı gibi görünüyor…

Ülkemizin siyasi partileri ve liderleri iç siyasete kafalarını gömmüşken, Dünya genelinde ise çok baş döndürücü gelişmelerin olduğuna da şahitlik ediyoruz..

Hızlı bir şekilde “ uyum yasalarını “ bir an önce çıkartmak ve ülkemizin güvenlik ve bekası için tüm liderlerin, dünyaya birlik mesajını vermesi gerekiyor..

Türkiye’nin menfaati söz konusu olduğunda, kendi aralarında çekişen, rakip devletlerin hemen Türkiye karşıtlığında birleşmesi ve ülkemizin karşısında cephe oluşturmaları ortada işte..

Sessiz mi kalacağız? Gücümüzü mü ortaya koyacağız?

Elbette sessiz kalmayacağız. Güçlü ve Bağımsız Türkiye için her zamankinden daha fazla mesai harcayacağız. Liderlerimizin en kısa zamanda iç siyasetten kafalarını kaldırmaları ve Türkiye’yi kuşatmaya çalışanlara karşı mücadeleye başlamalarını temenni ediyoruz

Mazlumların gözyaşını silmek, onlara omuz olmak ve zalimlerin karşısına dikilmek için güçlü devlete ve birlik, beraberlik içinde bir millete ihtiyaç var. Yarınların güzel olduğu bir Türkiye’ye merhaba dediğimiz günleri görmek dileğiyle hayırlı haftalar diliyorum…