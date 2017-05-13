Sosyal sorumluluk projeleri ülkemizde her geçen gün güzelleşerek ve büyüyerek artıyor. Desteğe ihtiyacı olan değişik gruplar, farklı isim ve gruplarca yardımlara boğuluyor.

Bu hafta sosyal medya üzerinden iki değişik destek turu gördüm. Bunlardan biri 3 tıp öğrencisinin başlattığı destek. Fakültelerinde gördükleri kronik hastalığı olan çocukların bir dileğini gerçeğe dönüştürmek hedefiyle kurdukları sayfanın bir sürü takipçisi var. Kimine bir karakterin kostümü kimineyse akülü bir araba gidiyor hediye olarak. Hayır yapmak için insan arayanların göz atabileceği bir sayfa… İsmi Leyladan sonra… Küçücük bir yüreği sevindirmenin basit ama güzel olduğunu kanıtlamış 3 güzel öğrenci. Gönüllerinin büyüklüğü, merhametlerinin yumuşaklığı ve de meslek sahibi olurken insanın insan olduğu için değer görmesi gerektiğini bilerek ilerledikleri için tebrik ediyorum onları..

Bir diğeriyse biraz daha büyük bir proje. Fenomen olan tv dizisi ‘İçerde’ nin desteklediği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Minik Kalplerle El Ele Derneği, Tekirdağ Valiliği, Show TV ve Ay Yapım işbirliğiyle gerçekleşen kampanyada, desteğe ihtiyacı olan çocuklarımız için MİKA-DER İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi kurulacak. Dizinin konusundan esinlenerek planlanmış bir proje bu. Sokaklarda büyüyüp bir şekilde doğru yolu bulabilenlerin sayısını artırmak esas amaç. Ne de güzel bir hedef. Sokak çocuklarının yaşadıklarını merkezinden çözümlemek odaklı. Bu amaçla yapılan muhakkak başka girişimler de vardır. Fakat burda güzel olan halkın büyük bir kitlesi masal gibi diziyi izlerken destek çıkması gereken kitleyi de net bir şekilde görmüş oluyor. Kampanyaya destek için atılacak bir sms nasıl hayat bulacak kısmen gözünde canlanmış oluyor.

Sanatçılarımız ve oyuncularımız el attığında çok daha kolay ve güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer siz de bu kampanyaya destek vermek isterseniz www.minikalplericerde.com adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Engelliler haftasına girdiğimiz bugünlerde engelli olmasına dur diyebileceğimiz bir kesimi dillendirdik. Çoğu zaman pek aklımıza gelmeyen sokak çocuklarını… Onların nezdinde her yıl olduğu gibi yine çağrımı yapıyorum. Hadi gelin bir engellinin kalbine dokunun. Onları önemsediğinizi hissettirin onlara. Evinde kapalıysa alın kısa bir süre dışarı çıkarın, çocuksa başını okşayıp oyun oynayın. Ya da bir engellinin annesine sen git 1 saat ben ona ben bakarım diyin. Ama farkında olun. Bu hafta onların haftası. İşte bu yüzden biraz daha dikkat çekmek için çokça sokakta , etkinlikte , sahnede olacaklar, gelin bir alkış tutun.. Kabullenilmeye ve sevilmeye herkesten daha çok ihtiyaçları var..