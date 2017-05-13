Yaralıları hastanede ziyaret eden Bakan Kaya, 8 cenazenin ailelerine teslim edildiğini açıkladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tur kazasında hayatını kaybeden 24 kişiden 23’ünin kimliklerinin tespit edildiğini ve şuana kadar 8 cenazenin ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tur midibüsü kazasının ardından Marmaris’teki iki ayrı hastanede tedavi gören 3 yaralıyı ziyaret ederek, kazanın meydana geldiği Sakar Geçidi mevkiinde incelemelerde bulundu.

Muğla Yücelen Hastanesinde tedavi gören 10 aylık Nehir Sertbaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kaya, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek, tedavileri süren Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ecrin Ökten (12) ve Bahar Sinur’u ziyaret etti.

Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın eşlik ettiği Bakan Kaya, çıkışta hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarıyla görüşerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tedavileri devam eden 10 yaralıdan 5’inin yoğun bakımda olduğunu açıklayan Bakan Kaya, “Olayı duyar duymaz hemen İstanbul’dan Muğla’ya geldim. Yaralı vatandaşlarımızın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldım. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Böyle acı bir kaza yaşadığımız için çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Yaralıların halen yaşadıkları şokun etkisinden çıkamadıklarını kaydeden Bakan Kaya, kazanın yaşandığı bölgede inceleme yaptığını söyledi. Bakan Kaya, “Yaralı vatandaşlarımız yoğun stres yaşamış durumda. Biz geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kaza hakkında soru sormadık, çünkü halen yaşadıkları stresin etkisindeler. İçlerinde akrabalarını kaybedenler var, çok büyük acı yaşamışlar. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Adli Tıp Kurumundaki cenazelerden 8 tanesi ailelerine teslim edildi. Bir kişi hariç hepsinin yakınları gelerek kimlik teşhislerini yaptı. Bir vatandaşımızın da yakınları bekleniyor. Bu akşam itibarıyla hemen hemen hepsi ailelerine teslim edilmiş olacak. Yarın inşallah cenazelere katılacağız” dedi.

Kazada yaralanan 10 aylık Nehir Sertbaş’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden Bakan Kaya, minik bebeğin annesi Duygu Sertbaş’a da acil şifalar diledi. Bakan Kaya’nın tur kazasında hayatını kaybedenler için yarın İzmir’de düzenlenecek cenaze törenine de katılacağı öğrenildi.