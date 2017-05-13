Muğla’da 23 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazada yaralanan 9 kişinin ismi belirlenirken, kazada hayatını kaybeden araç sürücüsünün Armağan Sertbaş olduğu öğrenildi

Muğla’da meydana gelen kazada yaralılardan 9’unun isimleri belirlendi. Kazada 23 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, kazada Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Nazmiye Çiçek, Yasemin Namlı Arkan, 11 aylık Nehir Sertbaş, Bahar Finur, Fatma Sevindik, Cahide Özsakallı ve soyadı belirlenemeyen Beyza Nur isimli vatandaşlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada ölen 23 kişiden ikisinin isimleri belirlendi. Araç sürücüsü Armağan Sertbaş kazada ölürken, ismi belirlenen diğer vatandaşın isminin Nazlı Ceylan olduğu öğrenildi.