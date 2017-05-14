Muğla’da meydana gelen trafik kazasında ölen 24 kişiden 22’si otopsi ve kimlik kontrolünün ardından ailelerine teslim edilirken, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Muğla-Antalya karayolunun 17. Kilometresi Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitiren vatandaşların Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

24 kişiden 22’si ailelerine teslim edildi. 10 yaralıdan altısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ikisi Marmaris Devlet Hastanesi ve ikisi de Marmaris ve Menteşe’deki Özel Yücel Hastanelerinde tedavileri sürüyor

“Otopsisi biten, ama teslim edilmeyen iki kişi kaldı”

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Başsavcı Topuz, “İlimiz Ula ilçesi Sakar geçidinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili Adli Tıp şubemizdeki işlemleri bitirdik. 24 kişi hakkında ölüm muayenesi otopsi işlemi yaptık, şu anda teslim etmediğimiz iki kişi kaldı. Soruşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Araç sahibi gözaltında

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, soruşturma ile ilgili bir kişinin gözaltına olduğunu söylerken, gözaltında bulunan kişinin araç sahibi B.Ç. olduğu ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesinin alındığı öğrenildi. Başsavcı Topuz ayrıca, kaza ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Vali Amir Çiçek yazılı açıklama yaptı

Öte yandan Muğla Valisi Amir Çiçek kaza ile ilgili olarak gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, “13 Mayıs 2017 Cumartesi günü İzmir’in Buca ilçesinden İlimiz Marmaris ilçesine gitmekte olan Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü Muğla-Marmaris yolunun sakar geçidi mevkiinde Saat 12.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle virajı alamayarak bölünmüş yoldaki beton bariyerleri ve yolun kenarındaki çelik bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlanmış, yolun uçurumun altındaki bölümüne düşmüştür. 20 vatandaşımız olay yerinde, 4 vatandaşımız da hastanede olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’i bebek 3’ü çocuk 10 vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. 3 erkek 31 kadın kazadan etkilenmiştir. Kaza haber alınır alınmaz devletin tüm imkânları seferber edilerek süratle yaralılar Menteşe ve Marmaris’teki hastanelere götürülerek tedavilerine başlanmıştır. Muğla Valiliğinde Vali Yardımcısı başkanlığında Kriz Merkezi oluşturularak çalışmalar koordine edilmiştir. Hasta yakınları için hastanelerde danışma masası oluşturularak düzenli ve sağlıklı bilgi akışı sağlanmıştır. Ayrıca, vefat edenler hızlı bir şekilde Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna intikal ettirilerek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde kimlik tespiti ve diğer işlemleri yapılmış, başta cenaze nakilleri olmak üzere hasta ve cenaze yakınlarına her türlü imkân sağlanmıştır.” dedi.

Kazada Yaralananlar

Yasemin Namlı Arkan (MSKÜ EAH), Nazime Çiçek (MSKÜ EAH), Duygu Sertbaş (MSKÜ EAH), Bircan Kıran (MSKÜ EAH), Fatma Ecrin Ökten (MSKÜ EAH) 12 Yaş, Bahar Sinur (MSKÜ EAH), Nehir Sertbaş (Muğla Yücelen) 10 Aylık Bebek, Beyzanur Hano (Marmaris Devlet) 8 Yaş, Cahide Güler (Marmaris Devlet), ve Simge Sinur (Marmaris Yücelen) 17 yaş

Kazada Hayatını Kaybeden Vatandaşlar

Armağan Sertbaş (Araç sürücüsü), Fatma Sevindik, Nazlı Ceylan (Tur organizasyonunu düzenleyen), Kemal Öksüz, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Selda Altay, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Melisa Şele, Feray Akın, Zübeyde Çalık, Gülüzar Kılıç, Leman Kılı, Cemile Sönmez, Münire Güler, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı (Teşhis işlemi henüz tamamlanmadı)