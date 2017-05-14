Muğla Büyükşehir Belediyesince, Sarıgerme Mahallesinde “Engelsiz Plaj” Partisi düzenlendi.

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yapılan etkinliğe, Muğla’da faaliyet gösteren 6 engelli derneği katıldı.

Otobüsler ile SARÇED plajına getirilen engelli bireyler ve aileleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Etkinliğe katılan engelli bireyler ve aileleri, engelliler için özel yürüyüş platformu, şezlonglar ve soyunma kabinlerinin bulunduğu mavi bayraklı SARÇED plajında eğlenme imkanı buldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Engelliler Haftası kapsamında, engelsiz plaj projesinin bir ayağını Ortaca’da geçekleştirdiklerini söyledi.

Muğla’da 6 engelsiz plaj olduğunu hatırlatan Başkan Gürün, “özel rampaları, deniz suyundan etkilenmeyen özel araçları ile engellilerimizi denizle buluşturuyoruz. Hem farkındalık yaratmak hem de birlikte olursak engelleri aşabileceğimizi göstermek açısından bu çok önemli, bugün 6 ayrı dernek farklı ilçelerden bir araya geldi. Ortaca Belediyesi ve SARÇED işbirliği içerisinde burada şenliğe katıldılar. Bizim amacımız onların hayatını kolaylaştırmaya çalışmak” diye konuştu.

Başkan Gürün, sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı her işte engelli bireyleri göz önünde bulundurduğunu da sözlerine ekledi.

– “Hayatın merkezine insanı koymamız gerekiyor”

Ortaca’da Büyükşehir’in ilçe merkezinde yaptığı yola gelen eleştirilere üzüldüğünü dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik şunları söyledi;

“Büyükşehir bir yol yapıyor. Kaldırımlar geniş, engelliler için parke, bisikletliler için yol yapılmış, sosyal medyada şöyle bir eleştiri geliyor ‘bu araçlar ne olacak’ biz hayatın merkezine insanımı koyacağız. Araçlarımı koyacağız. Bu düşünce engelli veya engelsiz insanların yaşama hakkının olmaması demektir. Buna tarif edemeyeceğim kadar üzülüyorum. Demek ki sizlerin bir yaşam hakkı olduğunu anlayamıyoruz. Beraber gayret ederek, yılmadan bunları anlatacağız. Hayatın merkezinde insanın olduğunu algılatacağız.”

– “Ailemle rahatça denize gelebileceğim”

Ailesi ile birlikte etkinliğe katılan engelli Burak Eser ise, fizik tedavi ve rehabilitasyon açısından engelliler için denizin önemli olduğunu vurguladı.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirten Eser, “bizi buraya getirdiler engellileri düşünerek bir platform yapmışlar. Mutluyuz. Kuma battığı için sandalye ile plaja giremiyorduk. Ailemi alarak denize gelemiyordum, artık geleceğim” dedi.