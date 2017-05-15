Dalaman Belediyesince bu yıl 10’uncusu düzenlenen Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Atatürk anıtına çelenk sunulması ve Dalaman Belediyesi halk dansları topluluğunun gösterinin ardından, Cumhuriyet Meydanından davul, zurna eşliğinde başlayan kortej festival alanında son buldu.

Kortej yürüyüşüne deve ve midilli atın yanı sıra Yörük Obaları Derneği’nin yöresel kıyafetleri renkli görüntüler oluşturdu.

Festival kapsamında açık Pazar yerinde kurulan panayır alanının açılışı dualar ile yapıldı.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, festivallerin düzenlendiği şehirlerin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunduğunu ifade ederek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

10’uncusunu yaptıkları Sığla festivaline bu yıl kaplıcaları eklediklerini ifade eden Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, “Kapukargın Mahallemizde, dünyanın en iyi kaplıcalarından biri var. Mineral değeri çok yüksek, çamuru kendisi üretiyor. Bu sene ilk defa bu nedenle kaplıcaları da ekledik” diye konuştu.

Festivalin Dalaman’a değer kattığını aktaran Başkan Şaşmaz, “ilçemizin tanıtımına, ekonomik değerine katkı yaptığını gördüğümüz için ünlü sanatçılarımızı getiriyoruz. Açılışta gençlerimizin çok sevdiği Aleyna Tilki sahne alacak” dedi.

Korteje, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Ortaca Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ali Avcı, Dalaman Hava Meydan Komutan Vekili Yarbay Savaş Cenik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Altan, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, CHP Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival 19 Mayısta sona erecek.