UMKE ekibi sağlık hizmetlerinden sonra çevreye de el attı

Fethiye ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Koca Çalış ve Karataş plajlarında çevre temizliği yaptı.

Koca Çalış Plajı Türbe mevkiine gelen 20 UMKE görevlisi, eldivenlerini giyerek çevre temizliğine başladı.

Görevliler, çoğunluğu cam ve pet şişelerden oluşan çöpleri, çöp poşetlerine doldurdu.

500 metre uzunluğundaki alanda temizlik çalışmasını tamamlayan ekipler daha sonra Karataş Plajı’na geldi. Burada da çevre temizliği yapan UMKE görevlilerine, plajda denize girip güneşlenen vatandaşlar teşekkür etti.

2 saat süren çalışma sonunda 25 poşet çöp toplandı.

UMKE’de görevli Hüseyin Pınar, etkinliği çevre temizliği konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi.

Doğaya sahip çıkmanın önemine dikkati çeken Pınar, “Kısa sürede 25 torba çöp toplamamıza rağmen çevre hala kirli. Umarım bundan sonra insanımız çevresine daha çok sahip çıkar. En azından kendi çöpümüzü çöp tenekelerine atabiliriz” dedi.