13 Mayıs Cumartesi günü Muğla Sakartepe mevkiinde 24 vatandaşın ölümü ve 10 vatandaşın yaralanması ile sonuçlanan kazanın ardından araç sahibi Bülent Ç., “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklandı.

Anneler Günü gezisi için İzmir Buca’dan Marmaris’e giderken Sakartepe mevkiinde meydana gelen kazada 24 vatandaş hayatını kaybetmiş, 10 vatandaş da yaralanmıştı. Kaza sonrası araç sahibi Muğla Jandarması tarafından gözaltına alınmıştı. Araç sahibi Bülent Ç. Jandarmada alınan ifadesinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

Bülent Ç. savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bülent Ç. gece geç saatlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç sahibinin “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Araç sahibi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Topuz, yaptığı yazılı açıklamada, “Araç sahibi olan B.Ç. şüpheli sıfatı ile gözaltına alınması talimatı verilmiş ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli B.Ç. yapılan sorgusunu müteakip çıkarıldığı mahkemece “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” dedi.