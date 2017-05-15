Ülke genelinde her yıl 15-19 Mayıs tarihlerinde kutlanan Genlik Haftası etkinlikleri, Ortaca’da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Törende açılış konuşmasını yapan Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Ortaca’da Gençlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapacaklarını ifade etti.

Sözgen, konuşmasında şunları söyledi:

“Atatürk’ün söylediği gibi ‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ cümlesinden yola çıkarak imkan bulduğu her alanda başarılı olacağına yürekten inandığımız gençlerimizle, spor ve sosyal aktivitelerle dolu bir haftaya başlayacağız. Temel hedefi tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ortamlarda spor yaptırmak, ahlaklı, özgüvenli, şanlı bayrağımızı uluslararası platformlarda en üstte dalgalandıracak sporcular yetiştirmek olan bakanlığımız yıl boyunca okul sporları, ünilig, analig ve federasyon faaliyetleri ile ferdi ve takım sporlarında sizlerin birer müsabık sporcu olabilmeniz için gereken olanakları sağlamaktadır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Haftanın açılışı için Ortaca Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü çelengi; Atatürk anıtına, ilçe Müdürü Sözgen tarafından sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Gençlik haftası kapsamında, basketbol, dart, futsal, uzun atlama, voleybol müsabakaları yapılacağı bildirildi.