Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi Havacılık ve Satranç Kulübü öğrencileri, mavi bayrak ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek amacıyla Sarıgerme Mahallesinde, model uçak gösterisi düzenledi.

Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği’nin (SARÇED) mavi bayrak etkinlikleri çerçevesinde, Yunus Emre Anadolu Lisesi Havacılık ve Satranç Kulübü’nde model uçak eğitimi alan 64 öğrenciden, uçaklarını tamamlayan 20’si, SARÇED plajında model uçaklarını havalandırdı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi Havacılık ve Satranç Kulübü model uçak eğitmeni Cengiz Şatır; Öğrencilere mavi bayrağı tanıtarak, çevrenin korunmasının önemine vurgu yapmak amacıyla havacılık faaliyetini plajda yaptıklarını ifade etti.

Şatır; “SARÇED bizi ağırladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hava şartları olumsuz, uçaklarımız bu kadar rüzgarlı havada uçmayabilir. Çevreye dikkat çekmek istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız” diye konuştu.

Model uçak yapımının çok ilgi ve zaman gerektiren bir uğraş olduğunu dile getiren öğrenci Ece Kaplan ise şunları söyledi;

“Mavi bayrak ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek için uçaklarımızı havalandıracağız, uçarsa çok mutlu olacağız. Hava şartlarından dolayı biraz zor ama şansımızı deneyeceğiz. Hayal kırıklığı yaşamayacağız.“