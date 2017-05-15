Fethiye ilçesinde Gençlik haftası kapsamında bisiklet kullanımına dikkat çekmek için “Sağlık için Pedalla” etkinliği yapıldı.

Uğur Mumcu Parkında toplanan yaklaşık 150 bisikletli ile Fethiye kaymakamı Ekrem Çalık, protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar sahil bandı kordon boyunda 5 kilometre bisiklet sürdü.

Etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterirken, bazı vatandaşlar çocuklarıyla katıldı.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede Gençlik Haftası boyunca etkinlikler düzenlendi.

Halkın rahatça katılacağı etkinlikler düzenleyerek bazı konulara dikkat çekmek istediklerini belirten Çalık, “Etkinliğe ben de katıldım ve keyifli bir etkinlik oldu. Bölgemizde bisiklet kullanımı çok önemli. Bisikletin yakıtı yok. Hem spor yapıyoruz hem de çevreyi kirletmiyoruz diyen Çalık, Fethiye’de bisiklet ve motosiklet kullanımın yaygın, bunu daha da yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ise Fethiye Kaymakamı, protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşların katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yiğit, etkinliğe katılımından memnun olduklarını ve etkinliğin amacına ulaştığını kaydetti.