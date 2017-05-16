Dalamanlı 23 yaşındaki Hasan Kiraz, babasıyla tarlada çalışırken eve gideceğini söyledi, bir daha kendisinden haber alınamadı. Kaybolan geçten 5 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre Hasan Kiraz’ın Marmaris takıntısı olduğu, daha önce 3 defa kaybolup Marmaris’te bulunduğu, geçirdiği trafik kazasından sonra fiziksel ve zihinsel özürlü kaldığı öğrenildi. Kiraz, 5 gün önce babasıyla Ortaca’daki tarlalarında çalışırken eve gideceğini söyledi ve tarladan ayrıldı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Kiraz’ın daha önce de 3 defa kaybolduğu ve Marmaris’te bulunduğu öğrenildi. Kardeşinin yine Marmaris’te olabileceğini düşünen ağabey Hüseyin Kiraz (26) kardeşini aramak için ilçeye geldi.

Kardeşinin babasıCemil Kiraz’la tarladayken ayrıldığını belirten ağabey Kiraz, “Babama eve gideceğini söylemiş. Daha sonra haber alamadık. Önceleri 3 defa kayboldu ve Marmaris’te bulduk. Yine buraya gelmiş olabilir ama şu ana kadar izine rastlayamadık. Hem jandarma hem de polise başvurduk. Sağ salim bulacağıma dair umudumuz var. Görenleri de bize yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi.