Köyceğiz’de düzenlenen Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Köyceğiz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Şenliği kapsamında, kulak mesire alanında düzenlenen etkinlikte 200’e yakın çocuk, aileleri ile birlikte yarışmalara katıldı.

Çocuklar, dans, şarkı, yer kapmaca, halat çekme, çuval yarışı başta olmak üzere çeşitli oyunlarda kıyasıya yarıştı.

Yarışlar sonunda 1’incilik elde edenlere kupa, yarışmalara katılan çocuklara ise madalya verildi.

Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Jandarma Komutanı Evren Kaptan’ın çocuklar ile çuval giyip yarışa katılmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışların ardından Hacivat ve Karagöz gösterisi ile uçurtma etkinliği yapıldı.

Amaçlarının geleneksel oyunları yaşatmak olduğunu aktaran Ceylan, “Çocuklar ve aileleri ile bizde çocukluğumuza döndük. Çuval yarışına katıldık. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Şenliği’ne halkımızın göstermiş olduğu ilgi bizi mutlu ediyor. Artık geleneksel hale gelen festivalimize her sene üstüne koyarak devam ettireceğimize inanıyorum” dedi.