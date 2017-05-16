Ortaca Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri birlik ve beraberlik kahvaltısında bir araya geldiler.

Ortaca Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğine Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP eski Milletvekili Dr. Ali Arslan, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, CHP Ortaca Kadın Kolları Başkanı Zümrüt Avcı, CHP Ortaca Gençlik Kolları Başkanı Umut Sivas ile birlikte vatandaşlar katıldılar. Kahvaltıda konuşan CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya ‘’ Kahvaltı etkinliğimizi hem anneler gününü kutlamak, hem de örgütümüzü birlik ve beraberlik içinde önümüzdeki siyasi gündeme hazırlamak amacı ile düzenledik. Katılımın yoğunluğu ve örgüt üyelerimizin aktifliğini görmek bizleri mutlu etmiştir. Kahvaltı etkinliğimize katılarak bizlere destek veren tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederim’’ dedi.