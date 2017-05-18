Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs 1919; bir ulusun özgürlük meşalesini yaktığı, tek yumruk olarak birlik ve beraberlik içerisinde milli mücadeleyi başlattığı bir tarih ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun başlangıcı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, bu nedenle bu anlamlı güne Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk tarafından doğum günüm dendiğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bir ülke düşünün; cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş hatta bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde olarak şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit etmişler. Milletimiz fakirlik içinde harap ve bîtap düşmüş durumdadır. Düşmanın yurttan atılarak özgürlük mücadelesinin verileceği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılacağı meşale böyle bir ortamda 19 Mayıs tarihinde yakıldı. Atatürk’ün 19 Mayıs doğum günüm diyerek onurlandırdığı tarih Türk Milleti’nin birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü olarak kenetlendiği, yeniden doğduğu tarihtir. ” dedi.

“Ulusal Bayramlarımız toplumumuzu Bir Arada Tutan En Önemli Harçtır”

19 Mayıs’ın Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe verdiği önem ve güveni gösterdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ulusal bayramlarımızın toplumu bir arada tutan en önemli harç olduğunu söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan sadece takvimde bir gün değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atası önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde verdiği mücadelelerin, kazandığı zaferlerin, demokrasinin, özgürlüklerin tarihidir. Bu nedenle ulusal bayramlarımız bizleri bir arada tutan en önemli toplumsal harçtır. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı, Ata’mızın doğum gününü kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemiz, birliğimiz ve beraberliğimiz için canını ortaya koyan, mücadele eden şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.” dedi.