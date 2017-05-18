Milas ilçesinde 1. Uluslararası Milas Balık ve Çocuk Oyunları Festivali kapsamında 2 bin 791 kişiyle balık figürü oluşturularak Guinness Dünya rekoru kırıldı.

Milas’ta kaymakamlık öncülüğünde başlatılan 1. Uluslararası Milas Balık ve Çocuk Oyunları Festivali kapsamında Milas Şehir Stadyumunda ilçedeki lise öğrencilerinin katılımıyla dünyada ilk kez balık figürüyle Guinness Dünya Rekoru denemesi yapıldı.

Denemesi öncesi Guinness Rekorlar Kitabı’nın Türkiye fahri temsilcisi olan Prof. Dr. Orhan Kural, 2 bin 791 kişinin katılımıyla bir rekor denemesi yapıldığını belirterek, “Bu rekor denemesi ilk 250 kişinin katılımıyla yapılabilirdi. Fakat bu sayı yüksek tutuldu. Buradaki herkes çok güzel ve büyük bir fedakarlık yapıyor” dedi.

Yapılan konuşmayla öğrenciler tarafından rekor denemesi başladı. Sahada bulunan 2791 öğrenciden oluşan balık figürü için rekorun kırılabilmesi için öğrenciler 5 dakika boyunca hareketsiz bekledi. Sürenin bittiğinin ilan edilmesinin ardından sahada bulunan öğrenci ve öğretmenler rekor denemelerini kutladı.

Rekor denemesi hakkında ise açıklamalarda bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, şunları söyledi; “Milas’ın tanıtımı ve marka değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla bu festivali düzenledik. Program kapsamında çok güzel etkinliklerimiz oldu. Bugün de güzel bir rekor denemesi gerçekleştirdik. Guinness temsilcileri de buna şahitlik etti. Ancak nihai sonuç daha sonra bizlere belgelendirilerek bildirilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da değişik etkinliklerle festivalimizi sürdüreceğiz”