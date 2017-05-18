Datça’da polisin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen çay ocağı işletmecisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesinde çay ocağı işletmeciliği yapan ‘Dayı Dede’ lakaplı 64 yaşındaki Y.C ‘nin ilçeye uyuşturucu madde getirdiği ve sattığı yönünde duyum aldı. Y.C.’yi takibe alan polis ekipleri, önceki gün D.D(49) isimli kişiye 400 TL karşılığında esrar maddesi satarken suçüstü yaparak her iki şahsı da gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheli Y.C’nin aracında, işyerinde ve evinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi. Şüphelinin aracında satışa hazır halde paketlenmiş ve zulalanmış olarak yaklaşık 100 gram esrar maddesi, evinde ve işyerinde ise esrar maddelerinin yanısıra saksıda yetiştirilmekte olan esrar bitkileri ele geçirildi. Y.C.’nin uyuşturucu madde satışından el ettiği paralara ve esrar maddelerine el konuldu.

D.D. ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan işlem yapılarak salıverilirken ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen Y.C. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.