Doğu, Batı Dostluk ve Barış Rallisi (Allgau-Orient Rally) Dalyan etabı tamamlandı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından desteklenen ve bu yıl 12’ncisi düzenlenen Dostluk ve Barış Rallisi’nin (Allgaeu-Orient Rally) bu yıl 3’üncü kez yapılan Dalyan etabı tamamlandı.

Dalyan etabına 11 ülkeden 180 araç ve yaklaşık 450 kişinin katıldığı rallinin startını, Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi ve rallinin Dalyan Koordinatörü Ali Mürşit Yağmur verdi.

Rallinin, Dünya barışına ve Türkiye’nin tanıtıma kattığı değer nedeni ile çok önemsedikleri bir organizasyon olduğunu belirten Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, “3’üncü kez dostlarımızı burada ağırlıyoruz. Onlar artık bizim turizm elçilerimiz. Ülkemizin ne kadar güzel ve güvenli olduğunu kendileri gördüler. Döndüklerinde ülkemizde tatil yapmanın keyfini çevrelerine anlatacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

-“Bölgemizin tanıtımı için çok önemli”

Bölge turizmine ve tanıtımına sağlanan katkının önemine değinen Dostluk ve Barış Rallisi Dalyan Koordinatörü Ali Mürşit Yağmur, “Misafirlerimiz, İztuzu Sahilini, Kaya Mezarlarını ve Dalyan’ı gezdiler. Bölgemiz için çok iyi bir tanıtım olduğunu düşünüyorum. Avrupa pazarında özellikle Alman vatandaşlardan bu bölgeye iyi bir tercih var. Benim için bu bölgeyi tanıtmak bir vefa borcu” dedi.

Dostluk ve Barış Rallisi 2’nci Başkanı ve Türkiye Koordinatörü Nadir Serin ise amaçlarının Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Dalyan’ın doğal güzellikleri açısından Avrupa’da bulunamayacak bir yer olduğunu dile getiren Serin şunları söyledi;

“Nehir var, 500 metre sonra denize ulaşıyorsunuz ve tabiat ile iç içesiniz. Bu bütün insanların görmeyi arzuladığı bir yer, bu nedenle Dalyan bizim için önemli.”

Ralli, Ürdün’de sona erecek.