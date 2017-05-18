Hindistan turizm birliği, Travel Agents Federatıon of India (TAFI) yetkilileri Muğla’yı ziyaret etti.

Hindistan turizm pazarının yüzde 80’inde söz sahibi olan TAFI Başkanı Praveen Chugh ve beraberindeki heyet; Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) ile Türk Hindistan Turizm Konseyi’nin (TITC) davetiyle Muğla’ya geldi.

Hindistan heyeti, DOKTOB yetkilileri ile birlikte Hilton Dalaman Sarıgerme Resort Otel’de, hava yolu şirketlerince yapılan sunuma katıldı.

Fethiye, Marmaris ve Dalyan’ı gezen heyete, Muğla’nın doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm potansiyeli hakkında bilgiler verildi. Heyetin, birliğin yapacağı kongre için otel araştırması yaptığı bildirildi.

Yaklaşık bin 400 üye ile Hindistan’da havayolu ve tatil organizasyonlarının yüzde 80’inde söz sahibi olduklarına işaret eden TAFI Başkanı Praveen Chugh, “Muğla, Hint turistlerin beklentilerini karşılayabilir. Buraya bazı Hint turistler gelebilir. Biz bazı yada bir takım dediğimiz zaman bunlar milyonlarla ifade edilen rakamlardır. Büyük bir ülkeyiz” diye konuştu.

– “Türkiye, Hintler tarafından daha sık ziyaret edilecek”

Hint vatandaşların artarak seyahat alışkanlığı kazandığını ve başka ülkeleri ziyaret etmeyi tercih ettiklerini vurgulayan Chugh, “Türkiye, Hintler tarafından daha sık ziyaret edilecek. 3 günlük ziyaretimiz süresince, Muğla’nın Hint vatandaşların beklentisinin çok üzerinde güzellikler sunabileceğini gözlemledim. DOKTOB ve TITC’e daveti için çok teşekkür ediyorum” dedi.

– “Kongre yaptıkları ülke çok büyük popülarite kazanıyor”

Muğla’nın tanıtımı için 9 aydır efor harcadıklarını ifade eden DOKTOB Halkla İlişkiler Sorumlusu Fulya Okutur ise; “TAFİ, Hindistan’ın en büyük acente birliği, yaklaşık bin 400 üyesi var. Hindistan turizminin yüzde 75-80’ini temsil ediyor” şeklinde konuştu.

TAFI başkanı ve beraberindeki heyete; Fethiye, Marmaris ve Dalyan’ı tanıtma imkanı bulduklarına değinen Okutur, heyetin beklentilerinin çok üzerinde bir güzellik ile karşılaştıklarını dile getirdiğini söyledi.

TAFI’nin her sene yurt dışında olağan kongresini yaptığını aktaran Okutur şunları kaydetti;

“Malezya, İsrail gibi ülkelerde yapılan bu kongrenin Muğla’da yapılabilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Şartlar oluşursa, istenilen uçuş imkanları ve destekleri alabilirlerse kongreyi burada yapacaklar. Bu yapılan kongreler çok önemli çünkü kongre yaptıkları yer Hindistan’da çok ciddi bir popülariteye ulaşıyor.”