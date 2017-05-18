Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Roma İmparatoru Gordianus dönemine ait orijinal sikkeler ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Dalaman ilçesinde düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçesinde T.Y. isimli şüphelinin elinde tarihi değer taşıyan eserlerin bulunduğu ihbarı sonrası KOM ekiplerince şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 57 adet sikke ele geçirildi. Muğla Müze Müdürlüğü yetkililerinin sikkeler üzerinde yaptığı aramada orijinal sikkelerin 24’ünün Roma imparatoru Gordianus dönemine ait, 33 sikkenin de Hellenistik döneme ait olduğu ortaya çıktı. Şüpheli T.Y pakında yasal işlem başlatıldı.