Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince üç ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üç ilde 6 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon Muğla’nın Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçeleri ile Aydın ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlendi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizme finansman sağladıkları ileri sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.